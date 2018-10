’Nachtvluchten op Schiphol beperken’

„We willen het aantal nachtvluchten op Schiphol fors beperken, dus ècht dicht tussen bijvoorbeeld één en zes uur. Het aantal ernstige slaapgehinderden is een toenemend probleem”, zegt gedeputeerde Adnan Tekin van Noord-Holland. Hij is voorzitter namens alle gemeenten en provincie rond Schiphol in de gezaghebbende Omgevingsraad (ORS), die de toekomst van de luchtvaart in Nederland moet bepalen.

Nachtvluchten wekken volgens hem erg veel ergernis bij bewoners. „Inperking hoeft geen gevolgen te hebben voor de overstapfunctie van Schiphol. Er moet ruimte blijven voor vertraagde vluchten en aankomsten en vertrekken in de vroege ochtend”, meent Tekin.

Hij wil minstens 10.000 nachtvluchten per jaar opdoeken en de luchtvaart daardoor meer groei op de dag bieden. „Dan kunnen zij na 2020 ook vooruit.” Volgens hem is dit nodig omdat het maatschappelijk debat is veranderd. Ook bij Schiphol wordt gedacht aan minder nachtvluchten, maar daar wil de luchthaven nog niet op vooruitlopen.

"Mensen worden er ziek van"

Daarmee ontstaat er een tweespalt in de ORS, die voor de kerst met een advies moet komen. „Een beperking van nachtvluchten zou een extra hobbel zijn in de verdere groei van de KLM-groep. Met name Transavia gebruikt de vluchten in de randen van de nacht, om zo voldoende slagen te kunnen maken naar de Middellandse Zee”, stelt president-directeur Pieter Elbers van KLM in een reactie.

Corendon-directeur Steven van der Heijden is wel bereid te praten over minder nachtvluchten. „In ruil voor meer starts en landingen overdag vanaf 6 uur tot ’s avonds laat. Nadeel voor de reiziger is dat de tickets wat duurder moeten worden”, waarschuwt hij.

Voor de omwonenden zijn nachtvluchten volgens delegatieleider Kees van Ojik in de ORS vaak rampzalig. „Mensen worden er letterlijk ziek van. Hoe minder hoe beter dus. Het moet alleen geen vrijbrief zijn om meer te vliegen in de vroege morgen.” Die remslaap is volgens hem juist essentieel. Zij willen geen verdere groei van de luchthaven, waarmee de verschillende partijen lijnrecht tegenover elkaar staan.

Omdat Schiphol in Nederland ’s nachts geen uitwijkvliegveld heeft, zoals bijvoorbeeld concurrent Londen Heathrow, is een slot op de nacht volgens vrijwel alle vliegmaatschappijen niet realistisch.