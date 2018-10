Sintfeest te duur door acties

„Ik krijg er gewoon buikpijn van”, vertelt organisator René de Reus die al jaren een lokaal Sinterklaasfeest in Zaandam-Zuid organiseert. Maar dit jaar krijgt hij plotseling een stroom aan bedreigingen. Via de mail en de telefoon. „Mensen die dreigen dat ze het feest willen verzieken. En ons voor kankernazi’s uitschelden”, vertelt de organisator.

De bedreigingen komen van alle kanten. Niet alleen piethaters die boos zijn dat er op René’s feestje traditionele Zwarte Pieten aanwezig zijn. Maar ook pro-piet activisten die menen dat De Reus (stichting Sinterklaascomité Zaanstad) betrokken is bij de nationale intocht (eveneens in Zaanstad) en boos zijn dat de Sint vergezeld wordt door roetveegpieten. Maar daar heeft hij niets mee te maken. Dat feestje is een week eerder en daar werkt De Reus niet aan mee, omdat hij principieel tegen roetveegpieten is.

Helemaal gek

„Ik word er helemaal gek van”, verzucht René. Het beveiligingsbedrijf heeft vanwege alle dreigingen geadviseerd om de beveiliging voor het feest in Zaandam-Zuid op te schroeven. Maar geld is een probleem, zegt de organisator. „Als het niet lukt, moet het feest mogelijk worden afgeblazen”, vreest De Reus die hoopt op donaties. „Of de gemeente moet garant kunnen staan voor de veiligheid.”

"De Reus: ’Ik krijg buikpijn hiervan’"

De gemeente Zaanstad is op de hoogte van de bedreigingen, stelt een woordvoerder. „Veiligheid nemen we heel serieus. Als er sprake is van serieuze bedreigingen zullen we gepaste maatregelen nemen.” Of dat nodig zal zijn, kan de woordvoerder nog niet zeggen. Dinsdag heeft burgemeester Jan Hamming een gesprek met De Reus.

De bedreigingen zijn herkenbaar voor een comité buiten de Randstad dat vorig jaar ook een intocht organiseerde met ’gewone’ Zwarte Pieten. De namen van het bestuur werden op een Facebookpagina van anti-pietactivisten geplaatst. „We werden gewoon aan een schandpaal genageld”, vertelt een bestuurder die vanwege de commotie niet met zijn naam in de krant wil. „Voor ons was dat behoorlijk pittig.”

Doodbloeden

Ook kreeg hij tientallen mails. Van mensen die hem op andere gedachten probeerden te brengen, maar ook scheldpartijen en bedreigingen. In overleg met de gemeente en de politie werd besloten om hier geen ruchtbaarheid aan te geven.

In de hoop dat het dood zou bloeden, vertelt de bestuurder. „Dat is uiteindelijk gebeurd.”