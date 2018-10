Uden - We leven bovenop onze geschiedenis, vaak letterlijk. Dat wordt dit weekeinde wel duidelijk tijdens de Archeologiedagen die het verleden tot leven brengen en het verhaal van vroeger vertellen. Of zoals fanatiek amateur-archeologe Hanneke van Alphen (65) uit Uden zegt: „Het is prachtig om iets uit de grond te halen en dan te kijken hoe de puzzel in elkaar past.”