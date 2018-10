Opmerkelijk dat Erdogan zich opwerpt als beschermer vrije pers

Het leest als het script van een spannende Hollywood-film: de mysterieuze verdwijning van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi in Turkije. Terwijl zijn bruid in spé buiten bleef wachten, liep de 59-jarige columnist van de Washington Post nietsvermoedend het Saoedische consulaat in Istanbul binnen om wat paperassen voor zijn huwelijk te regelen. Daar werd hij evenwel niet ontvangen door diplomatieke medewerkers, maar door een speciaal vanuit Riyad ingevlogen moordteam, dat de journalist naar verluidt overmeesterde, martelde en vermoordde. De Turken, die het gebouw kennelijk hadden volgestouwd met afluisterapparatuur, luisterden verbijsterd mee.