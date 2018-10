Dit is het recept om superrijk te worden

Ⓒ ANP

De kans om superrijk te worden is superklein. „Streef dus alleen naar rijkdom als je het leuk vindt om daarmee bezig te zijn, want de kans van slagen is minimaal”, zegt expert Jos van Hezewijk. Hij schreef samen met Marcel Metze het boek ’Superrijk in de Lage Landen’ en ze hebben een aantal factoren gevonden die de superrijken gemeen hebben: bijvoorbeeld een gezonde dosis toeval en wat psychopathische trekjes.