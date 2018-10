Melania open over jasje, huwelijk en pornoactrice

Het befaamde jasje deed veel stof opwaaien. Toen de first lady op het vliegtuig stapte om immigrantenkinderen te bezoeken die van hun ouders waren gescheiden was op haar rug duidelijk te lezen „Het kan me echt niets schelen, jou wel?”

Er was meteen speculatie over wat die tekst betekende. Was dit een daad van verzet van Melania richting haar man?

Ⓒ AFP

President Trump tweette destijds meteen dat het een boodschap voor de media was. Dat onderschrijft Melania nu. Het was volgens haar bedoeld ’voor de mensen, en voor de linkse media die mij bekritiseren. Ik wilde laten zien dat die kritiek me niets kan schelen.’

Ze zegt uiteindelijk wel haar man beïnvloed te hebben op dit onderwerp. Melania zegt de scheiding van migrantenkinderen vreselijk te hebben gevonden, en dat ze dat de president ook verteld heeft. ’Die scheidingen waren onacceptabel, het brak mijn hart. Ik reageerde met mijn eigen stem.’

In het interview liet Melania zelden het achterste van haar tong zien en was afstandelijk. Over het schandaal rond het afbetalen van porno-actrice Stormy Daniels, en alle andere verhalen die rondgaan over het vreemdgaan van haar man, blijft ze koel. Die verhalen zijn „geen zorg en geen aandachtspunt” voor haar. „Ik ben een moeder en een first lady. Ik heb veel belangrijkere dingen om me druk om te maken.”

’Grab them by the pussy’

Trump maakte tijdens de verkiezingscampagne excuses aan Melania voor de uitspraken die hij deed op de ’access Hollywood tapes’. Op verborgen opnames zei Trump dat hij vrouwen zomaar zoende en in het kruis greep. Heeft de president sinds ze in het Witte Huis wonen vaker excuses gemaakt? „Ja dat heeft hij gedaan”, antwoordde Melania. Maar waarvoor dat was wilde ze niet zeggen.

Dat antwoord was blijkbaar niet naar de zin van de president. Een paar dagen na het interview kreeg de tv-zender een verklaring van het Witte Huis: „De president maakt vaak excuses aan mevrouw Trump voor alle media nonsens en kritiek die ze over zich heen krijgt.”

#Metoo

Over de #metoo-beweging is ze diplomatiek. „Mannen en vrouwen moeten gehoord worden.” Steunt ze de vrouwen die opstaan en haar verhaal doen dan niet? „Ik steun die vrouwen, maar we hebben wel bewijs nodig.” Daarmee verwees ze zonder het te noemen naar de beschuldigingen van Christine Blasey Ford aan het adres van Brett Kavanaugh, de man die uiteindelijk na een bittere strijd vorige week benoemd werd tot opperrechter.

’Ik heb wél invloed’

Er is vaak gespeculeerd over hoeveel invloed Melania precies heeft op haar man. Ze lijkt vrij a-politiek, en houdt zich naar buiten toe meestal afzijdig van beleid. Achter de schermen is dat anders volgens Melania zelf. Ze geeft wel degelijk haar mening, „en dan doet hij wat hij wil doen.” Ze zegt verschillende stafleden in het Witte Huis niet te hebben vertrouwd in de afgelopen twee jaar, en dat heeft ze haar man ook verteld. Wat er met die mensen is gebeurd? „Sommige van die mensen, die werken er niet meer.”