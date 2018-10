Nederland spekkoper dankzij internationale reiziger: geld rolt binnen

Ellenlange rijen voor musea, enorme drukte in onze steden. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Het aantal visa voor kort verblijf dat verstrekt is aan toeristen en zakenreizigers is tussen 2011 en 2017 bijna verdubbeld, tot 621.000 per jaar. Dat legt ons land geen windeieren. Bezoekers uit visumplichtige landen geven naar schatting jaarlijks 300 miljoen euro uit in Nederland.