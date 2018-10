Zelfspot Rob Jetten na vreemd interview

Jetten kreeg hoongelach over zich heen nadat hij in een interview drie keer dezelfde zin, zonder enige variatie, herhaalde. „Ik kreeg deze week veel bloemen, kaarten & chocolade”, schrijft hij zaterdag op Twitter. „Dank! Maar het allerleukste cadeau is toch wel de talkibot.”

De jonge politicus, die wordt omschreven als ’robotesk’ en inmiddels als ’Robot Jetten’ door het leven gaat, kan met de robot zijn eigen quotes opnemen en naar hartelust afspelen. „Door met je vinger over zijn buik te strijken, zal hij de opgenomen tekst in verschillende snelheden herhalen”, zo luidt een beschrijving van het apparaatje.