Een snufje gerontocratie

In onze wegwerpmaatschappij, waar mensen van een zekere leeftijd nauwelijks serieus worden genomen en achter de spreekwoordelijke geraniums dreigen te vereenzamen, is dit een bijzonder initiatief. En een uitstekend idee. Het elftal senioren heeft er een werkzaam leven ’in het veld’ opzitten. Het zijn ervaringsdeskundigen, oud-verpleegkundigen en -zorgmedewerkers, die actuele en relevante thema’s bij het ministerie kunnen agenderen.

Niet praten over ouderen, maar met ouderen. Dat men daar niet eerder aan heeft gedacht, terwijl zo’n adviesorgaan op leeftijd al zo antiek is als de weg naar Rome. Of eigenlijk Athene: de oude Grieken hadden een Raad van Ouden, de Gerousia, die de koning als raadgever terzijde stond. Ik heb dit even opgezocht in het hedendaagse orakel dat wij Wikipedia noemen.

De geronten

De leden van de raad, de geronten, waren mannen van boven de 60 jaar die voor het leven - dat was in die tijd dan toch nogal tijdelijk - werden verkozen. Vrouwen kwamen niet in aanmerking, maar dat is een discussie waar de oude Grieken geen boodschap aan hadden. De geronten steunden de koning bij het staatsbestuur, konden wetsvoorstellen indienen en spraken recht.

Zoals nog eerder in de geschiedenis oervolkeren rondom de vuurplaats naar de wijze raad van de stamoudsten luisterden en er vervolgens ook naar handelden, zo zal minister De Jonge de adviezen van de Raad van Ouderen ter harte nemen. Althans, dat hoop ik, dat dit idee niet alleen maar voor de bühne is en de Raad niet een tandeloze papieren tijger zal blijken.

Of dat het initiatief ten onder gaat aan gedoe. De oudere lezers onder u moeten het mij maar niet euvel duiden dat ik bij een seniorenvergadering meteen aan heisa denk, maar dat is niet mijn schuld. Dat is de schuld van ouderenpartij 50Plus. Als ik één tip aan de Raad mag geven: geen ruziemaken hoor! Neem alsjeblieft geen voorbeeld aan het gekonkel, de bonje en de achterklap waar 50Plus patent op heeft.

Geen overbodige luxe

Zit minister De Jonge maar op de huid, daar kan het beleid alleen maar beter van worden. Want in een tijd dat de kabinetsleden en volksvertegenwoordigers steeds jonger worden – of wij steeds ouder, daar ben ik nog niet uit – lijkt mij een snufje gerontocratie, waarbij senioriteit gelijkstaat aan autoriteit, geen overbodige luxe.

Zet hem op, geronten. Opdat uw kennis niet verloren gaat.