‘Ogen dicht en je proeft niets van die rare kleur’

Ik deed ooit eens een paar weken het ene sterrendieet na het andere voor een verhaal in VROUW Magazine (die van Lady Gaga (32) was het ergst: de hele dag potjes babyvoeding. Al viel ik er wel het meest van af, want ik vond het zo vies dat ik liever niks at dan gepureerde worteltjes met banaan).

Blauwe bril

Al googelend stuitte ik ook op het regime dat Johnny Depp (55) kennelijk volgt als er een paar pondjes af mogen. Geen idee wanneer dat zo zou zijn, ik zie de man alleen maar in films met scherpgetekende jukbeenderen en een ietwat ielig postuur, maar je weet het niet.

Ook hij moet door de kerstperiode heen. Afijn, Johnny dus, draagt in tijden na overvloed een blauwe bril. En dan lust ie meteen niks meer. Want dan ziet al het eten er dus blauw uit. En dan smaakt het hem niet meer.

Astrologische tweelingzus

Ik heb dus ook een paar dagen zo’n bril op gehad. Stond me best leuk, maar ik at er geen hap minder om. De dot slagroom op mijn warme chocolademelk mocht er dan wat blauwig uitzien, het was nog steeds gewoon slagroom.

Deze week had ik thuis een fotoshoot. Met mijn astrologische tweelingzus (dat verhaal leest u binnenkort in het magazine). We zijn allebei nogal kleurrijke types en ik heb een groene muur, gele stoelen en een bank in alle kleuren van de regenboog, dus de locatie was snel bepaald.

Kleurgel

Het werd een chaos, met gekleurde confetti en ballonnen die mijn dochter voor me had gekocht omdat ik zelf geen tijd had (ik moest ook nog naar een high tea in het Waldorf Astoria en aan de borrelhap bij Aviko. Ik weet het: it’s a dirty job, maar iemand moet het doen) en met felgekleurde cupcakes die ik de avond voor de shoot, zo rond een uur of 22, nog stond te bakken.

Toestanden, mijn vingers hadden alle kleuren van de regenboog dankzij de kleurgel en nou ja, misschien had ik wat overdreven, want de topping van de cakes had ongeveer de kleur van bouwblokken voor peuters.

Kinderklei

Alsof ik ze van kinderklei in elkaar had gedraaid in plaats van van roomkaas, mascarpone, poedersuiker en citroensap. Ik was een uur bezig om de regenboog van mijn keukentegeltjes te poetsen waarna mijn jongste binnenwandelde en zei: 'Ik ga morgen bij mijn broer logeren en ik heb beloofd madeleines te maken. Maar omdat jij morgen die shoot hebt, doe ik het nu maar even.'

Welja joh, de mixer is net schoon. En natuurlijk at niemand de cupcakes op tijdens de shoot. Zulke dingen doe je niet, ze kunnen nog nodig zijn. Dus uiteindelijk stond daar, toen iedereen naar huis was, dat cakeplateau met eenzame gebakjes tussen de rommel.

Ogen dicht

Ik moest weg, maar Lief was thuis en die bood aan op te ruimen (echt, ik houd van die man) en toen ik weer thuiskwam stond dat plateau er nog steeds. Dit keer op een schone eettafel. En een stuk leger; de roze, de gele, de rode en de oranje waren keurig weggewerkt door mijn gezin.

Alleen de blauwe met de hardgroene kern stond er nog. Toen heb ik hem zelf maar opgegeten. Anders was het ook zo sneu. En ik wist het ook zeker, want ik had hem zelf gemaakt. Ook deze blauwe topping was gewoon van roomkaas. Ogen dicht en je proeft niks van de rare kleur.

