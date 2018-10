Tahamata: ik speel óók Zwarte Piet en vind het prima

De oud-voetballer breekt een lans voor het historische figuur. „Ik heb het nooit anders gezien, Zwarte Pieten en Sinterklaas. Dat is een kinderfeestje, bestaat al zoveel jaren. Ik heb er geen moeite mee”, vertelt Tahamata in tv-programma De Nieuwe Maan.

Vervolgens vertelde de ex-Ajacied, die van Molukse afkomst is, dat hij bij de Amsterdamse voetbalclub zelf ook altijd een rol heeft bij het sinterklaasfeest. „Ik ben zelf Zwarte Piet. De kinderen weten niet beter: het is Zwarte Piet, en Sinterklaas. Of het prima is dat Zwarte Piet zwart blijft? Ja, ik vind dat prima. Ik heb er geen problemen mee.”

Tahamata vertelde zijn anekdote naar aanleiding van de rechtszaak over de ’blokkeerfriezen’. Die staat los van de pietendiscussie, bevestigt hij in navolging van het OM: de strafzaak ging over verstoring van openbare orde. „En dus is de eis terecht”, aldus de oud-voetballer.