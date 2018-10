Moeder gebruikt lichaam als schild om baby te beschermen

De 23-jarige Fiona Simpson uit het Australische Kingaroy (Brisbane) twijfelde geen moment, zo meldt het Nieuwsblad. Ze maakte de gordel los, sprong uit het voertuig en gebruikte haar lichaam als schild om de baby te beschermen tegen de enorme hagelstenen.

Enorme blauwe plekken

Door de actie liep de vrouw enorme blauwe plekken verspreid over haar lichaam op. „Het belangrijkste is dat we nog leven”, vertelt ze. Fiona had het weerbericht niet geraadpleegd en werd dus overvallen door de plotselinge omslag. Tijdens de terugreis begon het enorm te regenen. Die druppels veranderde al snel in een fikse hagelbui. „Ik kon mijn dochtertje zien, maar niet horen. Ook al was ze aan het schreeuwen. Zo’n lawaai veroorzaakte de hagel.”

Toen ook de ruit aan de kant van haar oma het begaf, legde Fiona haar dochter vooraan in de auto ter hoogte van de pedalen. Vervolgens probeerde ze haar grootmoeder in veiligheid te brengen. „Het was zo’m beangstigend moment, maar er was geen tijd om bang te zijn.”

De 23-jarige moeder heeft naar eigen zeggen haar lesje wel geleerd en wil met haar bericht op Facebook anderen waarschuwen. „Rijd nooit hagelstorm. Bijna al onze ruiten werden vernield. Wees alsjeblieft voorzichtig.”