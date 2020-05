Aantal dagelijkse coronadoden in de VS stijgt weer

Volgens de meest recente cijfers zijn in de VS sinds het begin van de corona-uitbraak 98.875 mensen overleden aan het virus. Dat is het hoogste dodental ter wereld. Tot nu toe hebben ruim 1,68 miljoen Amerikanen het virus opgelopen.

Voor de tweede dag op rij zijn in Brazilië meer coronadoden geregistreerd dan in de VS. Het land geldt als het epicentrum van de virusuitbraak in Latijns-Amerika en noteerde het afgelopen etmaal 1039 dodelijke slachtoffers. Met ruim 390.000 besmette inwoners neemt Brazilië wereldwijd plek 2 in qua aantal geïnfecteerden.