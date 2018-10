Achttien doden door orkaan Michael

Reddingswerkers zoeken naar mogelijke slachtoffers in tal van zwaar beschadigde plaatsen zoals Mexico Beach en Panama City aan de Golf van Mexico in het noordwesten van Florida. Maar ook circa 100 kilometer landinwaarts in Marianna is de schade volgens lokale media enorm.

De orkaan kwam woensdag aan land in de kustplaats Mexico Beach en die is voor een belangrijk deel van de aardbodem weggevaagd. De reddingswerkers hebben moeite hun werk te doen omdat ze geen stroom hebben en ook de communicatie is moeilijk. Het zal nog weken duren voor de elektriciteitsvoorziening is gerepareerd.

De orkaan was er een van categorie vier, op een schaal van vijf. Inmiddels is de storm flink in kracht afgenomen.