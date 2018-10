55-jarige piloot omgekomen bij vliegtuigcrash Onstwedde

Het vliegtuigje vloog na de crash in brand. Ⓒ Huisman Media

ONSTWEDDE - UPDATE 15.00 UUR Een elektrisch vliegtuigje is zaterdagmiddag neergestort bij het vliegveld aan de Vosseberg in het Groningse Onstwedde. De 55-jarige piloot uit Drachten kwam daarbij om het leven, zo maakte de politie later bekend. Het vliegtuig vloog na de crash in brand.