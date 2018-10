Verdachte ’peppersprayincident’ opgepakt in drugshuis

Na het incident was het een chaos. Jongeren lagen en zaten naast het café, werden opgevangen door ambulancepersoneel en zochten steun bij elkaar. „Er kwamen mensen hoestend en met rode hoofden naar buiten. Sommigen vielen flauw”, vertelt een getuige tegen BN De Stem.

In het gedrang kreeg een uitsmijter een glas in zijn gezicht. Daarna bloedde hij. Ondertussen bleven mensen doorhoesten. „Het was heel eng, want niemand wist precies wat hij nou eigenlijk had, wat er was gebeurd, waarom hij moest hoesten, waarom anderen flauw vielen.”

Benauwd en branderig

Volgens de getuigen begonnen sommigen „pas na een half uur weer een beetje lucht te krijgen.” Volgens de politie blijkt uit camerabeelden dat „op onbekende wijze een stof was vrijgekomen.” De politie spreekt nu over pepperspray. Eerder noemde de brandweer traangas.

„Als gevolg daarvan kregen veel bezoekers een benauwd en branderig gevoel in de keel en/of luchtwegen en braakneigingen.”

Vier mensen naar ziekenhuis

Volgens de politie zijn in totaal 24 mensen onwel behandeld door ambulancepersoneel. Vier van hen gingen voor onderzoek naar het ziekenhuis. Eerder werd overigens gesproken over 27 onwelwordingen.

Hulpdiensten hebben daarna met groot materieel uitgerukt. Horecaondernemers creëerden een ’calamiteitenroute’ en ook werd een ’gewondennest’ ingericht. De politie benadrukt dat er erg goed is gereageerd en samengewerkt door de hulpdiensten. De eigenaar van het café heeft aangifte gedaan.

Drugs

De verdachte werd, na overleg met justitie, aangehouden in zijn woning in Breda-Noord. Eerst werden twee adressen in Oosterhout bezocht. De 22-jarige man wordt verdacht van zware mishandeling en „het opzettelijk in de lucht brengen van een stof die gevaarlijk is voor de volksgezondheid.” In het pand waarin hij werd gevonden, zijn ook verdovende middelen aangetroffen, waaronder tientallen ’pillen’ en cocaïne.