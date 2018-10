Nooit eerder werd het in oktober zo warm in De Bilt

Het warme nazomerweer lokt mensen massaal naar buiten. Ⓒ ANP

DE BILT - Weekend, het uitgelezen moment om een bezoekje aan het strand te brengen of de kinderen aan te moedigen langs de zijlijn. Deze zaterdag is dit helemaal aangenaam. Niet eerder sinds het begin van de weermetingen werd het in De Bilt zo laat in het jaar zomers warm. Om 13.50 uur werd daar een temperatuur van 25,1 graden geregistreerd, meldt Weeronline.