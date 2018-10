Recordwarmte: IJsbaan moet alweer dicht

De recordtemperatuur op zaterdag in combinatie met aantrekkende wind maakt het te gevaarlijk, zegt directielid Joris Wouters van de beroemde buitenbaan in de Watergraafsmeer. „De warme wind blaast als een föhn over het ijs, waardoor dat nog sneller smelt dan eerder op de dag. Dan kunnen gaten in het ijs ontstaan en wordt het te gevaarlijk om te rijden.”

Bekijk ook: Nooit eerder werd het in oktober zo warm in De Bilt

Iets voor drie uur ’s middags sloten de poorten voor het publiek, dat op de openingsdag voor 20 cent het ijs op mocht. „Wie al rondjes maakt, mag nog even door, maar dat zal hooguit een half uur zijn, daarna kan het echt niet meer”, aldus Wouters. Wedstrijden die vanavond op de baan zouden worden verreden, zijn verschoven naar zondag.

Rond de ijsbaan is het zaterdagmiddag goed zonnebaden. Toch binden vele tientallen bezoekers ook de ijzers onder. „Ik houd van de zon hoor, maar schaatsen is echt mijn passie”, lacht Eva Goudriaan, die met haar partner Steffen Arents en hun kinderen en neefjes en nichtjes naar de 400-meterbaan aan de rand van Amsterdam is gekomen. „Een jaarlijkse traditie, maar ik denk niet dat ik zo hard ga vandaag. Dat lukt toch makkelijker als het koud is, nu is het oppassen dat je niet overhit raakt.”

IJsmachines

De machines die de ijsvloer bevroren moeten houden, draaiden de hele dag al op volle toeren. Een klein ijsbaantje dat als oefenterrein dient, was uit voorzorg al gesloten zodat al het koelvermogen in de grote ronde gestoken kon worden. „Maar ook dat mag met dit weer niet baten”, ziet Wouters, „We begonnen vanochtend met 1,9 centimeter ijs, en rond half één was daar nog maar een centimeter van over, zo snel gaat dat.”

Vanaf zondag denkt de Jaap Eden ijsbaan het reguliere rooster te kunnen draaien. De directie zit niet in over de elektriciteitsrekening die met het warme weer flink oploopt. „Dat halen we in december en januari wel weer in.”

Records

Weerbureaus Weerplaza en Weeronline melden zaterdag dat veel warmterecords in de maand oktober zijn gesneuveld. Zo zijn nooit eerder zo laat in de herfst drie zomerse dagen achtereen geregistreerd.

Niet eerder sinds het begin van de weermetingen is het in De Bilt zo laat in het jaar zomers warm geworden. Daar is zaterdag om 13.50 uur een temperatuur van 25,1 graden geregistreerd, meldt Weeronline.

Dat betekent tevens de 55e officiële zomerse dag van 2018, een record. Het vorige record stond op 51 zomerse dagen in 2006. Bij een temperatuur van 25 graden of hoger wordt gesproken van een zomerse dag.

Ook een ander weerrecord is overtroffen: om 14:00 uur werd het in Hupsel in de Achterhoek 27,3 graden. Nooit eerder was het zo laat in het jaar zo warm. Het oude record (27,2 graden) dateert van 10 oktober 1921, gemeten op vliegveld Maastricht.