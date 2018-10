‘Jacinta viste zonder vragen strings onder het bed vandaan’

Het laagstaande najaarszonnetje toont onbarmhartig de aanslag van nicotine en vet op de ramen. Onwillekeurig dwalen mijn gedachten af naar Jacinta.

Werkster

Toen zij nog drie uur per week in mijn leven was, had ik altijd een vlekkeloos uitzicht. Ze was aanvankelijk gewoon mijn werkster. Ja, ik weet dat je 'hulp in de huishouding' of 'interieurverzorgster' hoort te zeggen, maar Jacinta is niet van onnodige opsmuk. Ze is de verpersoonlijking van 'niet lullen maar poetsen'.

De onvermoeibare vrouw kwam begin jaren 90 binnen op advies van een bevriende collega bij wie ze al werkte. Een gouden tip. Onder haar bewind waren mijn overhemden kreukloos en glom het huis als in een woonmagazine. Als ze tien minuten overhield, zette ze ongevraagd de antieke kast in de boenwas.

Tweede moeder

Ze bleef zo’n twintig jaar en benoemde zichzelf tot 'tweede moeder'. Dat was niets te veel gezegd: ze kende mijn privéleven beter dan mijn echte mama. Jacinta viste zonder vragen te stellen verdwaalde strings in uiteenlopende maten onder het bed vandaan, waste betraande kussenslopen en herkende stressperiodes aan overvolle asbakken en rondslingerende bierflesjes.

Al die waarnemingen vielen onder het beroepsgeheim dat ze zichzelf oplegde. We werden vrienden, bespraken bij de koffie uitgebreid de dingen des levens. Op een winterse dag glibberde ze onderuit op haar fiets. Heup gebroken en maanden uit de roulatie.

Afscheid

Ze pakte de draad weer op, maar haar heup werd nooit meer de oude. Na jarenlang ziekenhuisleed kreeg ze zelfs een aanwijzing voor thuiszorg. Ze bleef bij me komen. Mijn toenmalige vriendin kwam in het geweer: "Die lieverd is half kreupel en jij laat haar op een trapje klimmen om ramen te zemen!"

Ze had gelijk. Het afscheid viel Jacinta en mij zwaar. Af en toe doen we nog een bakkie samen. Veel te weinig natuurlijk, want druk, druk, druk. Maar bij vuiligheid op het raam, denk ik steevast aan één van de meest zuivere vrouwen in mijn leven.

