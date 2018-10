Groep slaat man bewusteloos en schopt hond in park

Foto ter illustratie Ⓒ Hollandse Hoogte

BREDA - Een groep van zes tot tien jongens heeft zaterdagavond een man en hond mishandeld in park Valkenberg in Breda. De geweldplegers schreeuwden tegen het slachtoffer en schopten zijn hond. Een omstander die in wilde grijpen, werd bewusteloos geslagen. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd.