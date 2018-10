ME grijpt in bij voetbalrel in binnenstad Amsterdam

Op beelden is te zien hoe de stoelen in het rond vliegen. Ook werd er geslagen. Twee mensen zijn gewond geraakt, maar het letsel is onbekend. Er is één arrestatie verricht.

De politie kon alleen aangeven dat het om voetbalsupporters gaat, de nationaliteit is niet duidelijk.

Met behulp van een politiehelikopter werd gezocht naar betrokkenen. Het Nederlands Elftal speelt vanavond in de Johan Cruijff Arena tegen het Duitse nationale team.

