Bezorgde bewoners Delft doen zegje na reeks geweldsincidenten

„We hebben in alle rust met elkaar gesproken over de zorg die er leeft over de veiligheid in hun buurt”, aldus de burgemeester, die blij is dat omwonenden naar het stadskantoor kwamen en openlijk hun zorgen met haar deelden. Politie en justitie waren ook vertegenwoordigd. Zij schetsten de stand van zaken rondom de feitelijke gebeurtenissen en de lopende onderzoeken.

Bekijk ook: Verscherpt politietoezicht in centrum Delft

Verscherpt toezicht

Sinds maandag houdt de politie verscherpt toezicht in de binnenstad van Delft. Maandagochtend schoten agenten op een vluchtende verdachte die met een wapen voor een coffeeshop in de Breestraat stond.

Eind september is geschoten op een coffeeshop met een klein automatisch wapen en is ook geprobeerd te schieten op een andere coffeeshop. Bij een koffietent aan het Kalverbos, net buiten het centrum, werd begin augustus de crimineel Karel Pronk doodgeschoten.