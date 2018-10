Trump wil Saudi-Arabië straffen als moord wordt bewezen

Khashoggi ging op 2 oktober het consulaat binnen om papieren voor zijn aanstaande huwelijk te regelen. Hij is nooit meer teruggezien. Ⓒ ANP

WASHINGTON - De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij Saudi-Arabië „zwaar zal straffen” als blijkt dat de Saudische journalist Jamal Khashoggi in het Saudische consulaat in Istanbul is vermoord. Dat zei in een interview met de zender CBS.