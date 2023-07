Premium Het beste van De Telegraaf

Vlaamse politicus voorspelt turbulentie Bart De Wever waarschuwt voor onvrede: ’Volk voelt zich in de steek gelaten’

Door Wierd Duk Kopieer naar clipboard

Hij is een intellectueel in de politiek: Bart De Wever (52), historicus, auteur, burgemeester van Antwerpen, Vlaams nationalist, N-VA partijvoorzitter, telg uit een arbeidersgezin en winnaar van de Pim Fortuynprijs 2023. Zijn recent verschenen pamflet ’Over woke’ is in Vlaanderen een bestseller. In zijn werkkamer in het stadhuis van Antwerpen, het fraaie renaissance paleis uit de 16e eeuw, waarschuwt De Wever voor turbulentie in de nabije toekomst: „Ik zie alle ingrediënten voor een perfect storm.”