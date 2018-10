Verwarrende foto: ’Ik dacht dat het haar hals was’

Ⓒ Twitter MartyMula

Amsterdam - Een wit met gouden jurk, of was het toch zwart met blauw? De schoenen die het internet over gingen waren grijs met groen, toch? Of wit met roze? Men is online vaak dol op dat soort spelletjes. Nu hebben we een mooi nieuw raadsel. Op Twitter werd een foto gedeeld met de tekst: ’Ik dacht dat het haar hals was’. Maar, wat is het dan wel?