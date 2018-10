Kwestie-Brunson sust spanning VS en Turkije

Donald Trump twitterde zaterdag twee keer over dit onderwerp en bedankte president Recep Tayyip Erdogan voor zijn hulp. De „grote waardering” van de VS zou kunnen leiden tot „goede, misschien wel heel goede betrekkingen” met Turkije. Hij benadrukte dat er vooraf geen overeenstemming was bereikt over de vrijlating van Brunson.

Erdogan twitterde: „Geachte president Donald Trump. Zoals ik altijd benadruk, heeft de Turkse rechterlijke macht zijn vonnis op onafhankelijke wijze uitgesproken. Ik hoop dat de VS en Turkije hun samenwerking zullen voortzetten, zoals het twee bondgenoten betaamt.

Nadat Trump in de zomer sancties en strafheffingen had opgelegd aan Turkije om Brunson te vrij te krijgen, stortte de Turkse nationale munteenheid de lira in. Erdogan sprak over een „economische oorlog” en noemde Trump een „krachtpatser.”