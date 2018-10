Explosie huis in Putte was geen misdrijf

De brand bij het woonhuis veroorzaakte een fikse rookontwikkeling. Ⓒ GINOPRESS

PUTTE - Bij de gasexplosie vrijdag in een huis in Putte (Noord-Brabant) was geen sprake van een misdrijf. Dat heeft het onderzoek van de politie uitgewezen. De ontploffing kostte een man het leven - vermoedelijk de bewoner, maar daarover is nog geen definitief uitsluitsel.