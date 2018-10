Hells Angels Haarlem ontkent betrokkenheid bij bedreiging burgemeester

’Diverse media hebben de afgelopen weken bericht over de bedreigingen aan het adres van de burgemeester van Haarlem. Ook premier Rutte heeft zijn afschuw hierover uitgesproken. Hells Angels Haarlem nemen afstand van de bedreigingen’, aldus een uitgegeven verklaring, schrijft Haarlems Dagblad.

In de verklaring wordt ook ingegaan op berichtgeving dat de club wel betrokken zou zijn in deze zaak: ’In enkele berichten werd gesuggereerd dat de bedreigingen mogelijk het gevolg zijn van de sluiting van het clubhuis van de Hells Angels in Haarlem op 26 januari 2017, inmiddels meer dan anderhalf jaar geleden. Dit wordt door de Hells Angels in Haarlem uitdrukkelijk betwist. Vanzelfsprekend zijn zij het niet eens met de sluiting van het clubhuis, maar om de heropening van het clubhuis te bewerkstelligen loopt er thans een juridische procedure waarin de rechter nog een uitspraak gaat doen.’

De burgemeester uit de Noord-Hollandse hoofdstad wordt al weken bedreigd en is daarom ook ondergedoken. Vorige week liet de burgemeester in een verklaring weten dat het kwalijk is dat hij in „onze open en democratische samenleving” zichtbaar zwaarbewapende beveiliging nodig heeft.

Uit welke hoek de bedreigingen wel komen, wil het Openbaar Ministerie niet zeggen.