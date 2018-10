Man rent met kettingzaag achter zoon aan en verliest been door grasmaaier

De 76-jarige Ferguson is veroordeeld voor poging tot doodslag en het overtreden van zijn proeftijd. Ⓒ Sullivan County Sheriff's Office

Bristol - Een man uit de Amerikaanse plaats Bristol (Tennessee) is zijn been verloren nadat zijn zoon met een grasmaaier over hem heen is gereden. De 76-jarige man zou zijn zoon met een kettingzaag hebben belaagd. De 76-jarige man is is aangeklaagd voor poging tot doodslag en het overtreden van zijn proeftijd.