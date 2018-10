‘Verhaal van Sobibór blijven vertellen’

1 / 3 1 / 3 De Groningse Selma Wijnberg is een van de weinige overlevenden van kamp Sobibór. De foto is uit 2010, toen mevrouw Wijnberg bloemen neerlegde tijdens de herdenking van de bevrijding van het kamp, toen 65 jaar gelden. Ⓒ Visumar

HOOGHALEN - Als er in 1943 geen opstand was geweest van vooral Joodse gevangenen in Sobibór, was waarschijnlijk nooit bekend geworden dat het vernietigingskamp in oostelijk Polen had bestaan. In Kamp Westerbork is zondag een herdenking, omdat het dan precies 75 jaar is geleden dat het massale verzet plaatshad.