Fractievoorzitter PvdA-Groningen kan Arib als Kamerlid opvolgen

Bushoff zelf was dinsdagochtend niet bereikbaar. De woordvoerder van de Kamerfractie van de PvdA wil nog geen mededelingen doen.

Afscheid

Eind september liet Arib via Twitter weten na 24 jaar Kamerlidmaatschap te stoppen. In een verklaring zei ze slachtoffer te zijn geworden van ”(anonieme) dolkstoten” en „aanvallen op mijn waardigheid.” Dat was daags nadat uitlekte dat er een onderzoek zou worden ingesteld over haar periode als Kamervoorzitter; van 2016 tot 2021. Per 1 november heeft ze daadwerkelijk ontslag genomen, zonder officieel afscheid van de Kamer.

Onderzoek

Gijs van Dijk had Arib kunnen opvolgen, maar zag daar van af. De weg voor Van Dijk om weer in de fractie terug te keren, lag open nadat het PvdA-partijbestuur hem excuses had gemaakt over het onderzoek naar zijn grensoverschrijdend gedrag.

Van Dijk liet kort voor die excuses nog weten in de Tweede Kamer te willen terugkeren, maar zag daar na de excuses van het partijbestuur toch van af. Bushoff is nu de eerste op de PvdA-kandidatenlijst die de vrijgekomen zetel kan innemen.