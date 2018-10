Extreme weersomstandigheden in Portugal door orkaan Leslie

Ⓒ REUTERS

Lissabon - Orkaan Leslie raast over Portugal. Leslie is een orkaan van de lichtste categorie, maar kan tot 12 meter hoge golven veroorzaken. Extreme weersomstandigheden hebben het vasteland al bereikt. Voor een groot deel van Portugal is code rood afgegeven. Hoewel het verloop nog onvoorspelbaar is, verwacht men dat het de krachtigste orkaan wordt die sinds anderhalve eeuw aan het Portugese land kwam.