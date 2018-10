Oppositieleider Navalny weer op vrije voeten

Navalny, een fel criticus van president Vladimir Poetin, werd op 24 september gearresteerd toen hij uit de gevangenis kwam waar hij een straf van dertig dagen had uitgezeten omdat hij in januari van dit jaar had deelgenomen aan een door de autoriteiten verboden demonstratie.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik