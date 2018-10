Auto tegen boom in Enschede: één dode

Volgens omstanders was de inzittende al overleden toen de hulpdiensten arriveerden. Het zou gaan om een man. Als gevolg van de klap werd de motor uit de auto geslingerd en vloog in brand. De weg in het buitengebied van Enschede was uren afgesloten voor het verkeer.

