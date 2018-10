Dumping mislukt: laadklep bezwijkt onder gewicht 1000 liter xtc-afval

Volgens de politie is tijdens het lossen de laadklep kapotgegaan. Ⓒ Erik Haverhals

OISTERWIJK - Op de Sportlaan in Oisterwijk is een vrachtwagen vol xtc-afval gevonden. In het gestolen voertuig stonden drie vaten van duizend liter, meldt het Brabants Dagblad op de website. De achterkant was open en op de laadklep stond een van de vaten. Volgens de politie is tijdens het lossen de laadklep kapotgegaan.