'Grap' met putdeksels hindert agenten

Ⓒ ANP XTRA

BERGEN OP ZOOM - De politie in Bergen op Zoom is in de nacht van zaterdag op zondag ernstig gehinderd door een actie van vandalen. Die hadden putdeksels omhoog gezet. Agenten die met spoed op weg waren naar een reanimatie, reden daar in het donker tegenaan. Daardoor liep de politieauto zoveel schade op dat ze niet verder konden.