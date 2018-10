Agenten gewond bij schietpartij Spa

De auto stopte niet en ging achtervolgd door agenten de autosnelweg E42 op in de richting van Spa en Malmédy. De voortvluchtigen openden veelvuldig het vuur volgens plaatselijke media. Bij de afslag Spa raakten daardoor de twee agenten gewond. Op hun vluchtweg stuitten de daders volgens plaatselijke media ook op een verkeerscontrole van de politie en ze namen daarom plotseling de snelweg in tegengestelde richting. Ze zijn uiteindelijk ontkomen.

Het incident herinnert aan een schietpartij op 26 augustus in Spa toen de 38-jarige politieagent Amaury Delrez werd doodgeschoten, nadat de politie een taxi met drie Nederlanders had onderschept. De Nederlandse hoofdverdachte in deze zaak zit in België vast. De dood van Delrez schokte heel België.