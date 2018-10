Beieren kiest mogelijk heel nieuw parlement

De CSU heeft, met uitzondering van de jaren 2008-2013 toen de partij coalitiepartner nodig had, decennialang met een absolute meerderheid Beieren geregeerd. In 2013 behaalde de CSU maar liefst 47,7 procent van de stemmen.

Zondag zou nog slechts een derde van de kiezers op de CSU stemmen. Dat kan politieke beroering veroorzaken, niet alleen in München maar ook in Berlijn rond de coalitie van bondskanselier Merkel. Tweede partij wordt volgens de peilers de Groenen met circa een vijfde van de stemmen. In totaal doen achttien partijen mee.

Beieren is wat inwoneraantal en economie betreft de tweede deelstaat van de Bondsrepubliek.