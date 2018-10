’Vrijwel alle invaljuffen zijn bedekt, daar heb ik moeite mee’

Lees ook: Hoe zit het nu echt met de midlife crisis?

Mijn Turkse afkomst…

“Was vroeger nooit onderwerp van gesprek. Maar sinds de opkomst van social media, word ik opeens voor ‘afvallige’ of ‘landverrader’ uitgemaakt als ik kritiek uit op de islam. Ik ben niet religieus en mijn moeder en oma hebben ook nooit een hoofddoek gedragen.

Ik weet dat er feministen zijn die zeggen dat het hun eigen keuze is om zich te bedekken, maar ik kan het alleen maar zien als een vorm van vrouwenonderdrukking. Op de buitenschoolse opvang waren vrijwel alle invaljuffen bedekt, daar heb ik moeite mee. Ik wil niet dat mijn dochter Céline opgroeit met het idee dat het normaal is om je vrouwelijkheid te bedekken.”

Lees ook: Mandy (17) heeft een stofwisselingsziekte: ‘We weten niet hoe lang ze nog leeft’

Zelf leer ik mijn dochter…

“Dat mannen en vrouwen gelijk zijn. Mijn man en ik proberen te voorkomen dat we vaste rollenpatronen aannemen, bijvoorbeeld dat mama altijd degene is die troost als ze huilt. Papa kan ook naar huis komen als ze ziek is.

Kees en ik werken allebei fulltime, ik word er niet gelukkig van om elke dag op het schoolplein te staan. Natuurlijk knaagt het weleens als Céline vraagt of ik een dagje thuis wil blijven, maar ik vind het ook belangrijk dat ze ziet dat ik een leven naast het moederschap heb.”

Lees ook: ‘Trek die bh uit, borsten moeten wiebelen!’

Meer verdienen dan je man…

“Is in sommige relaties taboe. Voordat ik elf jaar geleden Kees ontmoette, was ik een tijd bewust single. Een mannelijke collega raadde me aan om een kleinere lease-auto te nemen, anders zou ik nooit aan de man komen. Kees had er gelukkig totaal geen moeite mee.

Al moest ik zelf wel wennen toen híj meer ging verdienen. Zolang zijn carrière maar niet boven die van mij gaat, puur op basis van salaris. Als er kinderen komen, vinden we het in Nederland logisch dat wie het minst verdient – meestal de vrouw – een stapje terugdoet. Zo komen we er natuurlijk nooit.”

Lees ook: Meggy verloor haar dochtertje: ‘Het was dus geen griepje’

Parttime werken…

“Is een persoonlijke keuze, maar niet geëmancipeerd. Bijna de helft van de relaties redt het niet en dan is het voor veel vrouwen onhaalbaar om economisch onafhankelijk te zijn. Vroeger was ik tegen vrouwenquota. Ik wilde bewust niet in loondienst, om niet te worden binnengehaald als vrouw of vanwege mijn afkomst.

Daar ben ik milder in geworden. Als we onze kinderen het goede voorbeeld willen geven, moeten vrouwen meer werken. En anders moeten we niet zeuren dat wij steeds worden gevraagd als luizenmoeder op school.”

Lees ook: Dagboek van een Minnares deel 154: ‘Dit ziet eruit als een paringsdans!’