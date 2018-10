’Weghalen letters I amsterdam slecht idee’

De Hond peilde ook de voorkeur voor een permanente zomer- dan wel wintertijd. Nederlanders zien meer in het handhaven van de zomertijd (44 procent tegen 38 procent voor wintertijd), waardoor het ’s ochtends langer donker blijft en ’s avonds langer licht. Volgens de opiniepeiler hangt de voorkeur ermee samen dat meer mensen zichzelf avondmens voelen dan ochtendmens: 52 procent tegen 27 procent. Het afschaffen van het halfjaarlijks klokverzetten staat eind deze maand op de Europese agenda.

De vervanging van Alexander Pechtold door Rob Jetten als fractievoorzitter van D66 heeft volgens De Hond nog niet geleid tot verschuivingen in de stemvoorkeuren. Hij zegt de peiling over Jetten te herhalen als die bekender is geworden.