Zeker 22 doden bij ongeluk Turkije

De wagen kwam uit de richting van de stad Aydin en raakte ten zuiden van Izmir door nog onbekende oorzaak van de weg en sloeg over de kop. De slachtoffers zouden illegale migranten zijn die onderweg naar Europa waren en van plan zouden zijn geweest vanaf de Turkse kust naar Griekenland te gaan. Het doel van de tocht van zondag zou het eiland Samos zijn geweest dat vlak voor de Turkse kust ligt.

Het is niet bekend waar ze vandaan kwamen. Turkije heeft uit het buurland Syrië alleen al 3,5 miljoen vluchtelingen opgenomen.

Zaterdag verloren tien mensen, migranten en smokkelaars, het leven bij een auto-ongeluk in het noorden van Griekenland. De minibus waar ze in reden botste bij Kavala frontaal op een vrachtauto en vloog in brand.