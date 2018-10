Auto tegen boom: zeven Polen gewond

De gewonden zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht, onder meer in Utrecht en Ede. Alle zeven gewonden, vier vrouwen en drie mannen, zijn afkomstig uit Polen. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend, meldt de politie.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik