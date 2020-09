’Elke zonnestraal nog meepikken’

Niks aan de hand de eerste dagen van de werkweek. Maandag en dinsdag blijft het volgens het KNMI zonovergoten: „Met 21 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden is het gewoon weer warm voor de tijd van het jaar.” Vanaf woensdag wordt het minder, waarna zich aan het einde van de week echt dat typische herfstweer aandient.

En dus wordt er zondag nog even goed genoten. Met lome pas zetten velen zich naar een terrasje. Omdat het daar druk is, kiezen anderen er juist voor om met een koelbox lekker in het gras plaats te nemen. Student Remco: „Wel zo makkelijk joh. Gewoon allemaal een paar biertjes mee, wat chippies en een worstje en je hoeft nergens rekening mee te houden. Geen rij met anderhalvemeterprotocol, omdat je een biertje wilt.”

Ⓒ MOUW, RICHARD

Op het Amsterdamse water is het zondag ook goed druk. Een stel in een sloep legt aan voor de sluis naar de Nieuwe Meer en daar komt, zoals wel vaker, geduld bij kijken. De vrouw: „Hoewel het niet zo erg is als afgelopen zomer. Toen het echt zo heet was, was het soms dringen. Maar je merkt wel dat iedereen dit graag nog even wil meepikken.”

Limonade

Tjarda en Tessie nippen van hun limonade bij het Blauwe Theehuis, midden in het Vondelpark. De vriendinnen waren twaalf jaar geleden huisgenootjes en praten even lekker bij over het werkende leven en alle besognes. Tessie: „We hebben natuurlijk helemaal niks te klagen gehad dit jaar met heel veel mooie zonnige dagen. Maar als je je realiseert dat het volgend weekend waarschijnlijk helemaal over is, ja dan pakken we iedere zonnestraal vandaag mee.”

Een zomerse dag op de Amstel en in het Vondelpark. Ⓒ MOUW, RICHARD

Tjarda met een frons: „Wordt het dan echt zo slecht?” Tessie: „We gaan chagrijnig worden, echt. Volgende week is het rotweer met regen en wind! Tjarda: „Oké, nu genieten dan.”

De enigen die volgende week vermoedelijk opluchting zullen voelen, zijn waarschijnlijk de hardlopers, die overal tussendoor rennen. Sommigen deden, getuige hun T-shirt, mee met de ’home edition’ van de prestigieuze Dam tot Damloop. De populaire hardloopwedstrijd tussen het Centraal Station van Amsterdam en de Dam van Zaandam werd dit jaar afgelast vanwege corona en deelnemers mochten via gps de beroemde 10 of 5 Engelse mijlen zelf lopen waar zij wilden.

Geen spijt

Degenen die vroeg op de dag startten, hadden geen enkele spijt van hun keuze. De zon maakte het later op de dag bij temperaturen van boven de twintig graden een zware exercitie. Deelneemster Jolande, die even stond uit te rusten in de schaduw van een paar bomen: „Hoewel het natuurlijk lang zo erg niet was als vorig jaar. Bij de Dam tot Dam vielen toen de laatste twee tijdblokken uit, omdat het te gevaarlijk warm was. Zo erg is het vandaag niet.”