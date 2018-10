Nog steeds geen spoor van Artur (6) op Mallorca

Een buurtbewoner die langs de baai wandelde, vond gisteren een rugzak in Cala Morlanda, ten zuiden van S’Illot, in de buurt van de zee. Volgens de politie is de rugzak van het vermiste jongetje Artur. Reddingswerkers van de brandweer, hulpdiensten en politie zoeken nu meer in de buurt van zee naar hem.

Twee dagen eerder werd ook al een rugzak gevonden, maar volgens de politie is deze van de zus van Artur, het meisje Ursula van vijf jaar. Zij kon worden gered.

In eerste instantie werd vooral in zijn eigen dorp Sant Llorenc des Caddassar gezocht naar Artur. Dat gebeurde in de buurt van de rotonde waar de moeder van de kinderen (volgens El País een 40-jarige apotheker uit Manacor) met haar twee jongste kinderen liep op weg naar huis, toen ze door het stijgende water werd overvallen. Na het noodweer was een doorgaans droogstaande rivier buiten zijn oevers getreden, wat het dorp en zijn bewoners totaal verraste.

Omweg

De moeder van Artur, Joana, heeft het niet overleefd. De politie denkt volgens El País dat ze een omweg nam via een B-weg - juist om de heftige regenval te ontwijken. Maar bij Son Carrió werd ze plots overvallen door het water van de rivier Ses Planes die buiten zijn oevers was getreden.

Vanaf die plek zou ze haar man hebben proberen te bellen. Volgens sommige Spaanse media gaat het om een Nederlandse man, maar andere nieuwssites spreken van een Britse vader. Hij was niet in het dorp, en de moeder zou hem niet hebben kunnen bereiken doordat de telefoonlijnen niet meer werkten. Ze had wel tijd om haar dochter Úrsula (5) uit de auto te werken.

Het meisje kon in veiligheid worden gebracht door een Duitser die langsfietste. Ook zouden de moeder en haar zoontje Artur nog zijn uitgestapt, volgens El País. Zij zouden vervolgens door de sterke stroom zijn meegesleurd. De politie vond het lichaam van Joana woensdag in het kanaal na de stortvloed in Son Carrió.

Zoektocht

Het gezin heeft nog een derde kind van acht, dat niet in de auto zat. De vader van het jongetje zou op dit moment samen met vrienden op zoek zijn naar zijn zoontje.

De kleine Artur droeg een blauwe polo toen hij verdween. Het jongetje is de laatste vermiste sinds het noodweer Mallorca vorige week trof. Er vielen twaalf doden en 200 mensen moesten hun huis verlaten.

Honderden families en bedrijven hebben ernstige schade aan hun eigendommen en een deel van de openbare infrastructuur is verwoest. Volgens een woordvoerder van de gemeente is, mede dankzij de inzet van ruim duizend vrijwilligers, de ’fase van wederopbouw’ begonnen. Elektriciens, loodgieters en timmerlieden bieden hun diensten gratis aan. Vierhonderd andere vrijwilligers helpen bij de schoonmaak. Dertien maatschappelijk werkers trekken langs de getroffen huizen om te kijken wat mensen nodig hebben om een begin te maken met schadebeoordelingen.

Maandag gaan de scholen weer open. Medewerkers van het gezondheidscentrum zullen de scholen langs gaan om kinderen te helpen die nog last hebben van de gevolgen van het natuurgeweld.

