Lange slang kronkelt ’s nachts over straat

Inge en Sofiane zijn zichtbaar opgelucht nu de slang veilig in een bak zit. Ⓒ Media TV

Rotterdam - Bewoners van de Texelsestraat in Rotterdam keken raar op toen zij in de nacht van zaterdag op zondag plots een slang van zo’n anderhalve meter over de muren van de huizen zagen kronkelen. Inge en Sofiane liepen het donkergroen met geel gestreepte dier tegen het lange lijf.