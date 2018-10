Opnieuw recordwarmte: 25 graden

Weerplaza spreekt van ’zeer bijzondere’ weersomstandigheden voor de tijd van het jaar. Het oude record was in handen van meetpunt Maastricht. In 1990 en 1949 werd het daar 24,0 graden. Waarschijnlijk wordt ook het record van De Bilt nog gebroken. Op 14 oktober 1990 was het in De Bilt 22,6 graden. Rond 13.00 uur was het in De Bilt 22 graden. De temperatuur kan nog 2 of 3 uur stijgen dus een nieuw landelijk record voor 14 oktober ligt binnen bereik.

Vermoedelijk houdt het warme weer nog enkele dagen aan.

