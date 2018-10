België stemt in lokale verkiezingen

De stembusgang verloopt afgezien van kleine incidenten probleemloos. In Brussel, vooral in Ukkel en Voorst, waren er zondag lange tijd technische problemen in bijna vijftig stembureaus waardoor die niet tijdig open gingen, meldde het persbureau Belga. Dat is plaatselijk lastig want stembureaus sluiten relatief vroeg en zijn nergens langer dan 16.00 uur open.

De 'groene' partij Ecolo (Ecologistes Confédérés pour l'Organisation des Lutes Originales) heeft laten weten waarschijnlijk het doelwit te zijn van een cyberaanval. De internetsites van de gemeentelijke afdelingen zijn plotseling niet meer bereikbaar. In Maasmechelen verscheen een opgeroepen medewerker van het stembureau verkleed als clown. Hij is naar huis gestuurd.

Ook buitenlanders die minstens vijf jaar legaal in België wonen, mogen stemmen. Volgens de Vlaamse omroep VRT hebben bijna 18.000 vluchtelingen en immigranten van buiten de EU zich ingeschreven, onder wie vluchtelingen uit Syrië en Soedan.

In Vlaanderen wordt er met spanning gekeken naar resultaten van de centrumrechtse Vlaams-Nationalistische N-VA (Nieuwe-Vlaamse Alliantie) en van de christendemocratische CD&V (Christen-Democratisch en Vlaams). De N-VA is al lang toonaangevend in steden, maar daarbuiten domineert de CD&V nog. De N-VA hoopt zondag een punt achter de dominante rol van de christendemocratische volkspartij te kunnen zetten.