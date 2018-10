Bijleveld: heb het woord ’oorlog’ niet genoemd

Ter verduidelijking laat Bijleveld weten dat ze het woord ’oorlog’ zelf niet in de mond heeft genomen. „Ik heb die term niet gebruikt. Ik heb aangegeven dat oorlogvoering verandert. Daar moet je je op voorbereiden. Dat doen we. We hebben niet voor niets een Defensie Cyber Commando.”

En al is Nederland niet juridisch gezien in oorlog met Rusland, het heeft daar wel veel van weg, bekent de CDA-bewindsvrouw. „Het beïnvloeden van democratische processen is ook een vorm van oorlogvoering. Het is heel ernstig, daarom bereiden we ons daar op voor.”

Bijleveld praatte bij WNL na over de openbaarmaking van een MIVD-operatie waarin de dienst een cyberaanval van vier Russische spionnen in Den Haag op de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) afsloeg. De hack-apparatuur werd in beslag genomen, de spionnen op het vliegtuig terug naar Moskou gezet.

Het woord ’oorlog’ is omstreden. Toen premier Rutte in 2015 zei dat Nederland ’in oorlog met Islamitische Staat’ is, kwam hem dat op kritiek te staan, onder meer van toenmalig coalitiepartner PvdA.