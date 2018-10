Politie voor paal na ’pang pang’-incident

Op de video van het incident, die inmiddels viraal is gegaan, zijn politieagenten te zien die 'pang, pang' roepen terwijl ze een gezochte crimineel met de naam Rukhsar achtervolgen, zo meldt News18.

De politie in de deelstaat Uttar Pradesh weet Rukhsar te omsingelen, maar het pistool blijft dienst weigeren. Een van de agenten is in gevecht met zijn pistool om het aan de praat te krijgen, maar tevergeefs; het apparaat blijft vastzitten.

Toen de agent zijn vuurwapen uiteindelijk onder controle had werd de misdadiger in zijn been geschoten en in de kraag gevat.