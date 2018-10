Graven vernield met auto

Deze man was gebeld door een kennis die de beschadigingen meldde. De politie denkt dat de auto door een toegangspoort aan de Bosstraat het terrein is opgereden. In het zand langs het pad zijn bandensporen te zien. Dezelfde sporen zijn ook zichtbaar op de vernielde graven.

Het is niet duidelijk waarom juist deze twee graven, die tegen elkaar aanliggen, zijn vernield.